17-Jähriger raubte wegen Drogenschulden Taxi aus

Einen Kriminellen stellt man sich anders vor. Auf der Anklagebank nahm nämlich ein höflicher, junger Mann Platz. Doch das Leben des 17-Jährigen geriet offensichtlich in schiefe Bahnen. Wohl schon lange vor dem 14. März! An diesem Tag bestellte er sich telefonisch mitten in der Nacht ein Taxi nach Telfs. Doch nicht, um irgendwo hingebracht zu werden, sondern um den Fahrer auszurauben. „Ich riss die Beifahrertür auf, sprühte Pfefferspray in den Wagen und raubte die Geldtasche mit 315 Euro“, zeigte sich der Angeklagte voll geständig.