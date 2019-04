Bettlerin stahl Pensionisten 1000 € aus der Börse

Die Frau bzw. ihre Komplizen dürften dem Mann (76) gefolgt sein. Er hatte bei einer Bank 1000 Euro behoben. Wenig später sprach ihn eine unbekannte Frau - eine Rumänin oder Bulgarin - in der Altstadt an und bat um eine Spende. Der Mann zog seine Geldbörse heraus, während er nach einem 5er suchte, griff ihm die Frau mehrmals auf den Arm. Der Pensionist übergab ihr schließlich den Schein. Die Frau wollte noch, dass er sich in eine „Spendenliste“ einträgt. Dann marschierte sie davon. Erst später bemerkte das Opfer, dass die 1000 Euro fehlten und erstattete Anzeige.