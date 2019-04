Wiener Blogger verraten ihre Lieblingsplätze

„Ich liebe den Wienerwald. So nah an der Stadt, quasi fast vor der Haustür. Gerade jetzt, wenn alles wieder grün wird, die Sonne scheint und die Vögel zwitschern, ist das einfach Erholung pur. Wie viele Städte der Welt haben schon so einen Luxus direkt vor der Stadt?!“, so die aufgeweckte Bobby, die sich hier eine Auszeit von dem Stadtrummel nimmt.

Follower: 2.000