Wirbel um geschwärzten Bericht zu Russland-Affäre

Trump an Demokraten: „Das Spiel ist aus“

Barr versprach am Donnerstag allerdings, dass die Demokraten im Rahmen eines Kongressausschusses auch die geschwärzten Stellen zu Gesicht bekämen. Neue Details kamen während der Pressekonferenz nicht zur Sprache. Barr betonte aber, dass das Weiße Haus den Ermittlern „uneingeschränkten Zugang“ zu allen Akten ermöglicht und stets „freiwillig kooperiert“ habe. Die Schlussfolgerung, wonach Trump die Ermittlungen nicht behindert habe, findet sich allerdings nicht in dem Bericht des Sonderermittlers. Er habe sich „nicht in der Lage“ gesehen, in dieser Frage zu ebendiesem Ergebnis zu gelangen, konstatiert Mueller in seinem Bericht. Sein Bericht gelange „nicht zu dem Schluss, dass der Präsident ein Verbrechen begangen hat, er entlastet ihn aber auch nicht“.