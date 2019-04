Salzburgs Urban Dance Szene floriert

„So unglaublich das klingt - aber die Mozartstadt hat sich in den letzten Jahren zu einer Hochburg des Urban Dance entwickelt. Nirgendwo sonst in Österreich gibt es so viele Veranstaltungen in diesem Bereich wie hier und das sieht man, sobald man einen Fuß in die Szene gesetzt hat“ erzählt Workshop-Leiterin Olivia Mitterhumer. Mit „der Szene“ meint sie Tanzgruppen, Vereine, Kollektive sowie große Battles und Jam Sessions rund um den urbanen Tanz. Dem Urteil der Salzburger Tänzerin, die mit der Urban Dance Crew Potpourri seit 2016 in Salzburg von sich reden macht, kann man vertrauen, schließlich hat sie sich seit Kindesbeinen an dem Tanz verschrieben. „Meine ersten Tanzerfahrungen habe ich beim Stepptanz in der Salzburger Spieltanzschule gemacht“ erzählt sie lächelnd. Bei einem Hip Hop Kurs im Street Dance Center wurde ihre Leidenschaft für moderne Tänze entfacht und schon bald besuchte sie Meisterschaften und Battles. Gemeinsam mit Farah Deen und Kerim Aslan, die das bunte Potpourri komplettieren, wurde Flavourama ins Leben gerufen - das mittlerweile eines der Top Dance Battles in Europa ist. Bei dem Event steigen rund 200 Tänzerinnen und Tänzer aus der ganzen Welt gegeneinander „in den Ring“. Olivia und ihre Crew haben in den letzten Jahren wahrlich Pionierarbeit geleistet, sodass Salzburgs Street Dance Szene auch international Programm ist.