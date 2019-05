Reparieren statt wegwerfen im Repair Café

Nachhaltigkeit ist ein immer größeres und wichtiges Thema, das zeigt sich auch bei Peter Erlebachs Projekt. Dem großen Interesse am Reparieren stehen oft nur eine Handvoll ehrenamtliche Mitarbeiter gegenüber, sodass es schon mal zu längeren Wartezeiten kommen kann. „Wir suchen deshalb unbedingt neue Fachleute, die Freude am Umgang mit Menschen und am Reparieren haben. Besonders willkommen sind pensionierte Radio- und Fernsehtechniker sowie Ingenieure“, betont Erlebach.