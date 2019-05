Diese Stars haben früher als Stripper gearbeitet

Bevor er in Hollywood seinen Durchbruch schaffte, hat auch Katherine Schwarzeneggers Verlobter Chris Pratt so einige Jobs gemacht, um sich finanziell über Wasser zu halten. Kurzzeitig versuchte sich der „Guardians of the Galaxy“-Star auch als Stripper. „Ich habe es immer gliebt, nackt zu sein. Also dachte ich, warum sollte ich damit kein Geld verdienen“, lachte Pratt einmal in einem Interview. Und gab gleichzeitig zu, lange habe er den Job aber nicht gemacht. „Ich war nie Magic Mike, denn ich bin kein wirklich guter Tänzer.“