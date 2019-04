Ein Paar lässt alte Möbel „schäbig“ schön aussehen

Ein großer Tisch aus Altholz steht im Wohnzimmer, dazu Wirtshaus-Sessel aus den 1960er-Jahren - viele Möbel in der Wohnung von Jochen Putz und Charity Guedou in Kematen am Innbach erzählen eine Geschichte. Unter der Marke Chary Chic vertreibt das Paar Möbel, die im Shabby-Chic-Stil an der Oberfläche bewusst gebraucht und alt aussehen sollen. Putz hat die Tischler-Fachschule in Hallstatt absolviert. Aus der Leidenschaft für alte Möbel entstand nach und nach eine kleine Firma, „von der allein man aber nicht leben kann“.