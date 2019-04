Wiederholungstäter (15) schlug erneut zu - Haft!

Nach Enthaftung gleich wieder straffällig geworden

Auf das Konto des Jugendlichen sollen vor allem Diebstähle, der unbefugte Gebrauch von Fahrzeugen sowie Kennzeichendiebstähle in Lustenau und Bregenz gehen. Anfang April sei er auf freiem Fuß angezeigt worden. Unmittelbar nach seiner Enthaftung habe er seine Diebstahlserie fortgesetzt und mit seiner 16-jährigen Freundin einen weiteren Pkw samt Schlüssel in Lustenau sowie mehrere Nummerntafeln in den Bezirken Dornbirn und Bregenz gestohlen, so die Polizei. In Bezau im Bregenzerwald stieg er mit einem weiteren Burschen in fünf Postbusse ein und brach einen Kassiertisch auf, aus dem er Münzgeld stahl, so der Vorwurf.