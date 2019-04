Für Erzbischof Lackner Zölibat ein „kostbares Gut“

Unübersehbar würden die Priester weniger und die Anforderungen an sie größer, sagte der Erzbischof. „Die Not ist nicht zu leugnen.“ Die Kirche werde eine zunehmend kleinere Glaubensgemeinschaft, nahm er Bezug auf die weiter hohe Zahl von Kirchenaustritten. Sie müsse sich mit der Zeit „mitverändern“, wolle sie in der Gesellschaft weiterhin relevant bleiben. Dabei werde die Kirche aber das sakramentale Priestertum weiterhin brauchen, um „auf der Spur Jesu zu bleiben“.