Druckerei in finanziellen Schwierigkeiten

„In erster Linie werden wir alles dazu beitragen, damit der Standort in Mittergöming/Oberndorf bestehen bleibt und gesichert wird. Gespräche betreffend einer Übernahme sehen wir in der jetzigen Situation als sehr positiv an“, so Forcher. Bei der Betriebsversammlung sei erklärt worden, dass eine Insolvenz nicht beabsichtigt sei. Die Gewerkschaft hofft auf eine Finanzspritze des Eigentümers oder auf einen Investor, der „im besten Fall die Druckerei übernimmt“. Das Land Salzburg müsse sich dafür einsetzen, das Traditionsunternehmen in Göming zu halten und den 160 Beschäftigten weiterhin einen Arbeitsplatz zu sichern, fordert der Salzburger SPÖ-Chef Walter Steidl.