Video: Assange fährt Skateboard in Botschaft

Nachdem Julian Assange aus der Londoner Botschaft Ecuadors geworfen und verhaftet wurde, ist dem Wikileaks-Gründer von seinem Gastgeber respektloses Verhalten während seiner Zeit im Asyl vorgeworfen worden. Ein Video, das nun aufgetaucht ist, lässt erahnen, was das Personal jahrelang ertragen musste: In dem Clip aus einer Überwachungskamera sieht man den Australier in Unterwäsche auf einem Skateboard herumfahren - ein besonderes Talent dafür kann man allerdings nicht erkennen.