Steirer bieten Hilfe bei Aufbau von Notre Dame an

„Die Steiermark hat sich mit ihrer innovativen Holzbautechnologie in den letzten 20 Jahren als Weltmarktführer kompliziertester Bauten und Holz-Werkstoffen etabliert. Man denke in diesem Zusammenhang an die Verwendung von Holz für extreme Spannweiten und Belastungen für gewerbliche, industrielle und Wohnbauten“, so Landesrat Hans Seitinger. Es wäre für die Steiermark eine große Ehre, beim Wiederaufbau mitwirken zu können.