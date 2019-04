Fotografie-Jahresstipendium für Kay Walkowiak

Kay Walkowiak wurde 1980 in Salzburg geboren und arbeitet als Bildhauer, Fotograf und Videokünstler. Er studierte Fotografie und Videokunst bei Eva Schlegel an der Akademie der Bildenden Künste Wien, Bildhauerei und Multimedia bei Erwin Wurm und Kunst beziehungsweise Kommunikative Praxis bei Werner Feiersinger, Tanja Widmann und Michael Kienzer an der Universität für angewandte Kunst in Wien sowie Expanded Expression an der Tokyo Zokei University in Japan. Arbeiten von ihm waren bereits in zahlreichen Ausstellungen in Österreich, Deutschland, der Slowakei, Taiwan, Japan und Kanada zu sehen.