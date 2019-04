Polizei nimmt „Taubenfrau“ gefärbte Tiere ab!

Tiere abgenommen, Anzeige

Die 32-jährige Verdächtige konnte am Verbindungsweg zwischen Neptunbrunnen und Gloriette angehalten werden, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst am Donnerstag. Auch an diesem Tag hatte sie die drei gefärbten Tauben bei sich. Die Tiere wurden der verdächtigen Bulgarin abgenommen und in der Folge Mitarbeitern des Tierquartiers Wien übergeben. Die 32-Jährige wurde nach dem Tierschutzgesetz angezeigt.