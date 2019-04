„Akademie war anstrengend, aber es war es wert!“

„Hatten immer Spaß“

Wie das in jedem Skandal um eine Institution der Fall ist, betreffen die Missstände aber nicht alle Schüler. Natascha Mair, nunmehr erste Solotänzerin am Wiener Staatsballett, erinnert sich an eine glückliche Zeit an der Akademie zurück. Vor sieben Jahren hat sie diese abgeschlossen. Ihr waren keine Vorfälle von physischen oder psychischen Misshandlungen bekannt, sagt sie. Essstörungen gab es auf jeden Fall, erzählt Mair, doch die hätten sich ihrer Einschätzung nach ohne Zutun der Lehrer entwickelt. „Im Ballett arbeiten wir tagtäglich mit dem Körper, und die Ästhetik ist sehr wichtig. Natürlich kann es in der Pubertät zu Veränderungen kommen und man ist sich dessen sofort bewusst. Manche gehen damit ganz anders um als andere.“ Anstrengend sei der Alltag in der Schule jedenfalls - den halben Tag wird getanzt, die andere Hälfte gelernt. „Aber es war es wert“, lächelt Mair. „Wir hatten immer Spaß, wir hatten eine super Klassengemeinschaft und alle in meiner Klasse waren im Endeffekt bereit fürs Berufsleben.“ Auch eine Gruppe von Eltern der Elevinnen und Eleven hat sich zusammengeschlossen und in einem offenen Brief beteuert, ihre Kinder würden die Ballettausbildung an der Staatsoper sehr positiv erleben.