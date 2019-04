US-Star Shiffrin ist die erste Ski-Millionärin

Die US-Amerikanerin verdiente 886.386 Schweizer Franken für ihre unglaubliche Weltcup-Saison mit 17 Siegen. Hinzu kommen Shffirins Erfolge bei den Ski-Weltmeisterschaften im Februar in Are (SWE) mit Gold im Super-G und Slalom sowie Bronze im Riesenslalom, was ihr zusätzliche Preisgelder von 114.000 Franken bescherte. Macht unterm Strich 1.000.386 Franken (also rund: 879.251 Euro) in dieser Saison. Mehr hat bisher noch kein Ski-Fahrer kassiert - weder bei den Männern, noch bei den Frauen! Zum Vergleich: Marcel Hirscher verdiente in dieser Weltcup-Saison 565.111 Schweizer Franken (rund 496.683 Euro).