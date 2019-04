Frühjahrsputz im XL-Format auf den Tiroler Straßen

223 – so viele Straßenkilometer hat die Asfinag allein in Tirol zu betreuen. Auf einer solch langen Strecke kann sich der Müll schon einmal stapeln. „1100 Tonnen waren es im Vorjahr“, berichtet Geschäftsführer Stefan Siegele. Diese Unmengen an Unrat müssen von den fleißigen Putztrupps meist erst in mühevoller Handarbeit eingesammelt und dann abtransportiert werden. „Für die fachgerechte Entsorgung entstehen uns dabei Kosten zwischen 1,5 und 1,8 Millionen Euro pro Jahr.“