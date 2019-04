Drei Personen durch Glasflaschenwurf verletzt

In der Nacht zum Donnerstag, gegen 3.30 Uhr, warf ein Unbekannter in einem Lokal in Salzburg eine Glasflasche in eine Gruppe von Personen. Ein Mann konnte diese mit der Hand abwehren, wodurch die Flasche zerbrach und den Mann verletzte. Auch zwei weitere Gäste erlitten durch die Scherben Schnittwunden.