Das sind die Preisträger bei den World Car Awards

Auf der New York Auto Show wurden die Gewinner der World Car Awards 2019 gekürt. Dabei fuhr der Jaguar I-Pace einen historischen Dreifachsieg ein: Das britische Elektroauto wurde von 86 Fachjournalisten aus aller Welt zum World Car of the Year gewählt - und es erhielt zugleich die Trophäen für das beste Design sowie als World Green Car of the Year. Die weiteren Preisträger: McLaren 720S, Suzuki Jimny sowie Audi A7.