Elftes „Vapiano“ Restaurant Wiens eröffnet

Auf Schiene mit VAPIANO - Neues Restaurant am Wiener Hauptbahnhof

„Seit Mitte April sind wir mit zwei neuen Standorten in Wien - einem im Donau Plex und einem am Hauptbahnhof - vertreten. Nun können wir erstmals den Norden Wiens sowie verstärkt den Süden durch frische Pizza und Pasta direkt in unseren neuen Restaurants, zum Abholen oder direkt via Hauszustellung versorgen“, zeigt sich Philipp Zinggl, Geschäftsführer von VAPIANO Österreich, erfreut. In Österreich gibt es inklusive der zwei Neueröffnungen bereits 17 Restaurants, elf davon allein in Wien.