Klopp: „6:1 interessiert wirklich niemanden“

Effizient, gnadenlos effizient! Anders kann man Liverpools Viertelfinal-Auftritt im Estadio do Dragao nicht bezeichnen. Ein Gestocher in Portos Strafraum, Salah bringt den Ball irgendwie Richtung Tor, Mane spritzt in den Ball - Abseits! Dachten alle, gab Schiedsrichter Makkelie auch. Doch dann meldeten sich die Video-Schiedsrichter aus dem Übertragungswagen ...