Pastor sicher: Cage bei Hochzeit nicht betrunken!

Um eine Ehe zu annullieren, braucht man einen guten Grund. Nicolas Cage gab nach seiner Heirat mit Freundin Erika Koike in Las Vegas an, dass beide völlig betrunken und somit unzurechnungsfähig waren. So wurde Ehe Nummer vier nach nur 96 Stunden für null und nichtig erklärt. Jetzt kommt allerdings die Frage auf: Hat der Schauspieler etwa ganz frech gelogen?