Ajax-Wunder: „Wir haben unsere Grenzen gesprengt“

„Werden noch besser“

Wobei Ajax in dieser Saison mit Huntelaar (35), Tadic (30) und Blind (29) verdienstvolle Spieler in den Jungbrunnen zurückgeholt. Daraus formte ten Hag die beste Ajax-Mannschaft seit den 90er-Jahren. Die mit ihrem Pressing, ihrem Umschaltspiel jeden Gegner jagen. “Es ist schwer gegen uns zu spielen„, sagt ten Hag. “Juve war so wie Real ein bisschen verängstigt.„