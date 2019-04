Nach NHL-Flop hofft Wien auf die große Crosby-Show

Kapitän bei WM

Wie 2015 scheiterte der 31-Jährige heuer mit Pittsburgh in der ersten Play-off-Runde, ging gegen die New York Islanders in der Serie „best of 7“ 0:4 unter - womit so gut wie fix ist, dass Crosby, der mit den Penguins dreimal den Stanley-Cup sowie mit Kanada Olympia-Gold (2010, 2014) und WM-Gold (2015) errang, das WM-Aufgebot wieder als Kapitän anführen wird. Und sich heuer hoffentlich Österreichs Fans präsentiert - im letzten Test vorm A-Turnier trifft Rot-Weiß-Rot am 7. Mai in Wien auf die Ahornblätter.