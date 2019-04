LASK-Coach Glasner ist mit Wolfsburg einig

Was dabei auf den ersten Blick nicht ins Bild passt: dass der VfL beim LASK trotzdem erst am Mittwoch erstmals offiziell wegen Glasner vorstellig geworden ist. „Dennoch ist alles transparent gelaufen, Oliver hatte uns immer informiert“, betont LASK-Präsident Siegmund Gruber, der deshalb auch längst weiß, dass Glasner mit Michael Angerschmid und Mike Berktold auch seine beiden Assistenten mitnehmen will. Dazu soll auch Ex-Blau-Weiß-Linz-Coach Thomas Sageder dem Betreuerteam angehören.