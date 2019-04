Sechs freilaufende Enten verursachten Unfall

Eine 28-Jährige fuhr am Mittwoch gegen 17.45 Uhr auf der B 158 Wolfgangseestraße im Gemeindegebiet von St. Gilgen in Richtung Strobl. Wie auch mehrere andere Fahrzeuge vor ihr, musste sie anhalten, da sich am rechten Fahrbahnrand sechs freilaufende Enten aufhielten und auf die Fahrbahn zu laufen drohten.