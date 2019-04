Einbrecher flexten in Fachmarkt Tresor auf

Beim Einbruch in einen landwirtschaftlichen Baumarkt/Fachbetrieb in Radenthein schnitten die Täter in der Nacht zum Mittwoch den Tresor mit einer Flex auf und stahlen Wechselgeld. Außerdem erbeuteten sie aus den Verkaufsräumen sechs Motorsägen, Rasenmäherroboter, Schuhe, Bekleidung und Kleinwerkzeug. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.