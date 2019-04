Osterfest ist mehr als Schoko und bunte Eier

Der Gründonnerstag war früher Antlasstag, also Zeitpunkt der Sündenlossprechung. Kirchgeher wurden alle wieder zum Gottesdienst vorgelassen. „Das Antlassei ist bis heute ein Ding mit innewohnender Kraft“, schreibt Erika Scherer in ihrem Buch „Salzburger Brauch“. Eier, die am Gründonnerstag gelegt werden, kommen beim Perchthof in Unken bis heute in ein eigenes Körberl. „Sie gelten von vornherein als geweiht“, weiß die Bäuerin und erzählt von Verwandten, die früher ein Antlassei in den Hergottswinkel gelegt haben. „Aber leider kennen das heute viele nicht mehr.“ Eine Tante habe im Sommer ein heiliges Ei sogar mit auf die Alm genommen, um weniger Angst vor Unwettern zu haben.