Ronaldo ist traurig und ein schlechter Verlierer!

„Er war sehr traurig, er wäre so gerne im Finale gestanden“, erzählte Dolores Aveiro, die Mutter des fünffachen Weltfußballers. „Er wird das nächste Mal gewinnen. Was er zu mir sagte? Mama, ich kann kein Wunder bewirken“. Worte, die ein bisschen Kritik an der Stärke der Mannschaft durchklingen lassen. Tatsächlich: Ohne Abwehrchef Chiellini und Knipser Mandzukic fehlten Juve zwei fixe Größen.