Minister: 20 Millionen für Lawinenschutz sind fix

Die wichtigsten Baustellen

Der „Steirerkrone“ nannte Max Pöllinger eine Auswahl der dringendsten Projekte:

> Nach dem glimpflich verlaufenen Abgang vom 15. Jänner wird die Eiskahrlawine in Ramsau im Abbruchbereich, auf halber Strecke oder im Tal entschärft.

> Am Loser wird oberhalb von Altaussee der Schutzwald verdichtet, weiter oben sind Stützdämme geplant.

> Die Planneralm-Straße soll mit Sprengmasten, Lawinengalerien oder Stützbauten gesichert werden.

> In Hohentauern sind neue Ablenk-Dämme über Siedlungen ein Thema.

> In Johnsbach und Gstatterboden werden mehrere Lawinenstriche gesichert.

> Sowohl am Präbichl als auch bei Eisenerz werden die Schutzbauten erweitert.