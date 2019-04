„Warum? Schreiben Sie: Handke schreit!“

Ob es der Zufall so wollte? Der vielfach ausgezeichnete österreichische Schriftsteller war am Montag gerade auf dem Weg, um sich - wie jeden Montag üblich - die spanische Tageszeitung „El Pais“ zu kaufen, als er plötzlich dichte Wolken am Himmel aufsteigen sah, just an dem Ort, an dem die Kathedrale steht. „Riesige, gelbgrau-schwefelige, alle fünf Minuten neu aufquellende Wolken - wenn ich schon dachte, es sei vorbei, ging der Schub wieder los“, berichtet der Starautor.