„Bäume sind wie natürliche Klimaanlagen“

Am besten wäre es, Alleen anzulegen, wie in der Elisabethstraße oder beim Schloss Eggenberg. Aber: Bis die so schön (und wirkungsvoll) werden, wie sie heute sind, dauert es ein Menschenleben, wenn nicht länger. Man könnte einmal klein anfangen. Zum Beispiel in der Brockmanngasse, die eine „Asphaltwüste“ ist. Zwischen der Schönaugasse und der Merangasse, also auf einer Länge von mehreren hundert Metern, steht kein einziger Baum, dafür im Sommer die Hitze. Was ein paar Bäume ausmachen, sieht man in der Parallelstraße, der Steyrergasse - dort ist es an heißen Tagen deutlich kühler.