Blut in 42.000 Jahre altem Fohlen entdeckt

Tier in außergewöhnlichem gutem Zustand

Das Fohlen sei in einem außergewöhnlich guten Zustand, erklärte Grigoryev der russischen Nachrichtenagentur TASS. „Das ist bei paläontologischen Funden äußerst selten, da sie meist unvollständig, ziemlich deformiert oder stark mumifiziert sind“, so der Experte. Im Magen-Darm-Trakt seien viel Schlamm und Schlick gefunden worden, den das Fohlen während seines Todeskampfes in den letzten Sekunden seines Lebens geschluckt habe, so die Forscher