Landwirt stürzte mit seinem Traktor ab

Erst ein Heustadel aus Holz bremste den Absturz, allerdings wurde der 75-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr befreite den Mann gemeinsam mit dem Roten Kreuz. Er wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus nach Zell am See gebracht. Das Dach und die Außenwand des Heustadels wurden bei dem Unfall schwer beschädigt.