Mit vier Müllsäcken voll Gras über die Grenze

Zwei weitere Mitangeklagte (28, 24) warteten bereits in einer Wohnung im Stadtteil Lehen: Dort angekommen, verpackten und vakuumierten sie laut Anklage das Rauschgift. Statt mit Geld bezahlte das Duo die beiden Mithelfer mit dem importierten „Gras“.Noch am selben Abend schnappte die Polizei zu. Im Verhör will einer der Haupt-Angeklagten aber nichts von illegalem Cannabis gewusst haben: Er sei fest überzeugt gewesen, dass es sich um das nicht verbotene CBD-Cannabis handelte, so Verteidiger Franz Essl. Das sieht der Staatsanwalt aber naturgemäß anders. Zudem stellten Beamte in der Lehener Wohnung eine Schusswaffe der tschechischen Marke „CZ“, Kaliber 9 Millimeter, sowie einen als Taschenlampe getarnten Totschläger und einen falschen Ausweis sicher.