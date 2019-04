Fußgängerbrücke kam mit Spezialtransporter

Höhenrausch

Letztes Jahr war es das fliegende Schiff für den Linzer Höhenrausch, dieses Jahr der Fußgängersteg für Wieselburg: Am neuen, hochmodernen Innovametall Produktionsstandort Niederkappel werden Konstruktionen so weit wie möglich vorgefertigt und erleichtern dadurch die Montagearbeiten an den Baustellen.