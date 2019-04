Salzburg hofft weiter auf effektivere Kontrollen

Salzburg hat seine Aufgaben bereits erfüllt

„Wir tun auf Salzburger Seite alles, um dieses Ziel zu erreichen. Wir konnten das Einvernehmen zwischen Land Salzburg, Asfinag und der österreichischen Polizei schon vor längerem herstellen und sind startklar“, sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll und fügt hinzu: „Nachdem wir ja die Zusage bekommen haben, gehe ich schon davon aus, dass die Spur bis zum Sommer kommen wird.“ Man stehe im ständigen Kontakt mit den zuständigen deutschen Kollegen. Was aber passiert wenn es doch kein effektiveres Grenzmanagement in diesem Sommer geben wird? Schließlich liegt die Lösung nicht in Salzburger Hand. „Wir haben auf jeden Fall ein Plan B und sind vorbereitet“, so Schnöll. Dann werden die im vergangenen Jahr eingeführten Durchfahrtssperren wie etwa in Grödig wieder aktiv. Schnöll: „Und man muss sich noch weitere Maßnahmen überlegen.“