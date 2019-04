Erdogan-Gegner zum Wahlsieger in Istanbul erklärt

Nur knapp 14.000 Stimmen Vorsprung

Imamoglu war bei dem Urnengang am 31. März mit 25.000 Stimmen in Istanbul denkbar knapp vor AKP-Kandidat Binali Yildirim gelandet. Nach Überprüfung der ungültigen Stimmen und der Neuauszählung der Wahlzettel in mehreren Bezirken der Bosporus-Metropole verringerte sich dieser Vorsprung weiter. Wie die Wahlkommission nun mitteilte, liegt Imamoglu aber weiter mit mehr als 13.700 Stimmen in Führung. Er will nun offiziell im Rathaus von Istanbul sein Amt antreten.