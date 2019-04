Fünf Tipps gegen die Frühjahrsmüdigkeit

Tipps gegen die Müdigkeit

So ist es vor allem die Hormonumstellung, die den Menschen zum Gähnen bringt: „Der Serotoninspiegel steigt, das Melatonin sinkt, den Körper strengt die Umstellung an“, verdeutlicht Puelacher. Außerdem leidet der Blutdruck unter dem ständigen Wechsel von warm auf kalt und auch Zeitumstellung und Ernährung spielen eine Rolle. Aber was kann man am besten tun, um nicht wieder in den Winterschlaf zu verfallen?