„Österreicher-Bonus“ bei gemeinnützigem Wohnbau

Bessere Chancen für integrierte Personen

Brisantester Punkt: Künftig sollen bei der Vergabe von gemeinnützigen Wohnungen Österreicher vor Drittstaatsangehörigen bevorzugt werden. Das dürfte vor allem den Freiheitlichen ein Anliegen gewesen sein. Kommen Drittstaatsangehörige doch zum Zug, dann dürften integrierte Personen die besten Chancen haben. „Der Erhalt einer Sozialwohnung soll in Hinkunft am Ende eines gelungenen Integrationsprozesses stehen“, heißt es in dem Papier.