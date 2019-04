Notre Dame: Software führte Wachleute in die Irre

Nach dem verheerenden Inferno in der historischen Kathedrale Notre Dame gibt es jetzt Anzeichen darauf, dass sich der Einsatz der ersten Feuerwehrleute verzögerte, weil wegen eines Software-Fehlers der Brand an der falschen Stelle angezeigt wurde. So verging möglicherweise wertvolle Zeit, ehe das Feuer, das offenbar an der Basis des Spitzturms ausgebrochen ist, bekämpft werden konnte.