Die Moore kommen ins Karwendel zurück

„Das Leben kehrt Schritt für Schritt in die Karwendelmoore zurück“, freut sich Umwelt- und Klimaschutzlandesrätin Ingrid Felipe. In den 1960er- und 70er-Jahren wurden in Österreich viele Feuchtgebiete trocken gelegt, um etwa mehr Weidegebiet zu schaffen. Seit 2005 setzen das Land Tirol, die Österreichischen Bundesforste und der Naturpark Karwendel aktive Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gebiete im Karwendel.