Sex trotz Schuppenflechte

In der Öffentlichkeit werden die Symptome aus Unwissenheit häufig falsch gedeutet. Mitmenschen fürchten sich vor Ansteckung oder denken fälschlicherweise an unzureichende Körperhygiene. Stigmatisierung und soziale Ausgrenzung sind häufig die Folgen, hemmen bei Erkrankten den Selbstwert, erzeugen Frust, Angst oder Scham. Dies zeigten die Ergebnisse einer aktuellen US-Studie. Angst vor Zurückweisung und Unverständnis wirken sich auch auf das Kennenlernen anderer Personen sowie auf die Partnerschaft aus. Es führt mitunter sogar so weit, dass Körperkontakt und Sexualität vermieden werden. Neben den psychischen Faktoren sind die körperlichen nicht zu unterschätzen. Oft führen mechanische Reizung - z. B. beim Geschlechtsverkehr - oder andere Einwirkung auf ungeschützte Körperstellen zur Auslösung oder Verschlimmerung der Beschwerden.