Klima-Aktivisten blockierten die Wiener Ringstraße

Für einen Polizeieinsatz haben Klima-Aktivisten am Mittwoch in der Wiener City im Rahmen der Initiative „Extinction Rebellion“ gesorgt. Zahlreiche Teilnehmer blockierten am Nachmittag die Ringstraße beim Burgtheater. Der Protest fand im Rahmen einer Aktionswoche der Initiative statt. Nach rund einer Dreiviertelstunde gelang es einschreitenden Beamten die Blockade wieder aufzulösen.