krone.at verlost den preisgekrönten Spider-Man!

“Spider-Man: An New Universe“ will bewusst jüngere Zuschauer ansprechen. Wie bei den Comics ist es in dem Animationsfilm ein Jugendlicher, der nach einem Spinnenbiss plötzlich übernatürliche Fähigkeiten hat. Der heißt hier allerdings Miles Morales und mutiert in Brooklyn vom gewöhnlichen Teenager zum Helden. Den aus den Vorlagen bekannten Peter Parker gibt es aber ebenfalls: Er wird zum Mentor von Miles Morales, der vor allem den jüngeren Comic-Lesern des Spinnen-Helden ein Begriff sein wird.