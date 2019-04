Wahnsinn! Tottenham dank Videoschiri im Halbfinale

Abgerundet wurde der turbulente Auftakt in der 21. Minute, als Sterling (unten im Bild) den englischen Meister nach Querpass von De Bruyne aus spitzem Winkel wieder in Führung brachte. Damit waren zu diesem Zeitpunkt zwei neue Champions-League-Rekorde aufgestellt: Noch nie gab es in einem Match der „Königsklasse“ vier Tore in den ersten elf Minuten und fünf Tore in den ersten 21 Minuten. In der Folge ließen es beide Teams bis zur Pause ruhiger angehen.