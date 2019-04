Vier Wände für ein Halleluja

Nachdem im Herbst 2018 der Kirchturm und die Außenfassade des Pfarrhofs erneuert wurden, ist nun der Rest des Gotteshauses an der Reihe. Bis zum Sommerbeginn will die Pfarre auch die Außenfassade der Herz Jesu-Kirche in der Lissagasse wieder in Schuss bringen. Farblich wird auf Rotbraun und Weiß gesetzt.