Falscher Polizist ergaunert 50.000 Euro von Opfer

„Ihre Tochter hatte einen schweren Unfall, ich bin Polizist. Sie müssen zahlen, sonst wandert ihr Kind ins Gefängnis.“ Mit diesen Worten konnte ein „Polizist“ via Telefon eine Pensionistin (64) aus dem Bezirk Mödling in Niederösterreich so weit bringen, wirklich knapp 50.000 Euro abzuheben und das Geld zu übergeben. Fahndung läuft!