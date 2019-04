Sony XG95: Der neue 75-Zoll-Gigant im „Eyes-on“

In der 75-Zoll-Version ist Sonys demnächst in Österreich erhältlicher XG95 nicht gerade ein Schnäppchen: 4500 Euro beträgt die Preisempfehlung des Herstellers. Dafür gibt es ein 75-Zoll-Panel mit 3840 mal 2160 Pixeln Auflösung und LED-Direktbeleuchtung mit Full Array Local Dimming. Die einzelnen LEDs der Hintergrundbeleuchtung lassen sich also sehr kleinteilig ansteuern und bei Bedarf zur Kontrastoptimierung dimmen.